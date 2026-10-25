El Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 se disputa este domingo desde las 17 en el Circuito de las Américas, con Franco Colapinto en la 21ª posición de largada por una penalización de 10 puestos aplicada por cambios en la unidad de potencia. La sanción lo obliga a salir desde el fondo de la grilla pese a haber avanzado a la segunda tanda de clasificación. La pole position quedó en manos de Kimi Antonelli, de Mercedes, líder del campeonato.

En las prácticas libres, Colapinto terminó 17º y 15º en la primera y segunda sesión, respectivamente. Según los tiempos informados, marcó 1:38.121 en el primer ensayo y 1:37.201 en el segundo, mientras que Charles Leclerc fue el más rápido en ambas tandas con Ferrari. En la tercera práctica, disputada en el primer turno del sábado, el argentino quedó 15º con un tiempo de 1:36.251.

Clasificación y sanción

Colapinto logró avanzar a Q2 y cerró la clasificación en el 15º puesto, aunque deberá partir 21º para cumplir la penalización impuesta por la FIA por los cambios en la unidad de potencia. En la misma sesión, su compañero de Alpine, Pierre Gasly, finalizó 11º y largará 10º, favorecido por una sanción a Liam Lawson. La sesión dejó a Kimi Antonelli como dueño de la pole y a los pilotos de Red Bull, Max Verstappen e Isack Hadjar, detrás en la grilla.

Grilla y contexto

La carrera en Austin forma parte de la etapa americana del calendario y será la primera de cuatro competencias previstas en el continente. En la grilla también figuran Lewis Hamilton y Charles Leclerc con Ferrari, George Russell con Mercedes, Oscar Piastri y Lando Norris con McLaren, además de Fernando Alonso con Aston Martin. Entre los pilotos que salen desde el fondo también aparecen Gabriel Bortoleto con Audi y Franco Colapinto con Alpine, ambos en condición de largar desde los últimos lugares por penalizaciones.

La atención de la competencia estará puesta en la capacidad de recuperación del argentino tras la sanción técnica y en la definición de la carrera sobre un circuito que suele exigir gestión de neumáticos y ritmo sostenido. La próxima referencia para Colapinto será el desarrollo de la prueba principal de este domingo, con la grilla ya definida y sin cambios pendientes antes de la largada.