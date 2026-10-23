El piloto argentino de Alpine tendrá este viernes las primeras prácticas libres en Austin. Llega tras el abandono en Singapur y tres carreras sin puntos.

Franco Colapinto volverá a la actividad en la Fórmula 1 este viernes, cuando dispute las primeras prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos. El piloto argentino de Alpine afrontará una nueva fecha del campeonato en el circuito de Austin, con la necesidad de mejorar su rendimiento luego de los últimos resultados.

El antecedente inmediato para Colapinto fue el abandono en Singapur por una falla en el motor. A ese dato se suma una serie de tres carreras sin sumar puntos, una secuencia que condiciona su posición en el torneo y vuelve relevante la actividad de este fin de semana para recuperar terreno.

Agenda en Austin

La jornada de este viernes comenzará a las 14.30, hora argentina, con la primera práctica libre. Más tarde, desde las 18, se desarrollará la segunda sesión, en la que los equipos completarán la preparación de sus autos de cara al resto del fin de semana. Para el piloto argentino, esos primeros contactos con el trazado serán la base del trabajo previo a la clasificación y la carrera.

Seguimiento y transmisión

Los entrenamientos podrán verse en vivo por Fox Sports, ESPN a través de Disney+ Premium y la plataforma F1 TV. La cobertura televisiva y digital permitirá seguir la evolución de Colapinto desde las primeras salidas a pista, en una fecha que también tendrá atención por la posibilidad de que Kimi Antonelli se consagre campeón si se combinan determinados resultados.

Para Colapinto, el desafío inmediato será capitalizar las prácticas libres en Estados Unidos para ordenar su fin de semana y llegar con mejores perspectivas al resto de la fecha. La evolución de su auto y el resultado de las dos tandas de este viernes quedarán como la primera referencia concreta de su paso por Austin.