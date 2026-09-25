El argentino cerró la tercera tanda antes de la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán. Max Verstappen lideró la sesión.

Franco Colapinto terminó este viernes en el décimo puesto de la última práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, disputado en el circuito callejero de Bakú. El argentino quedó a casi un segundo del registro de Pierre Gasly, que finalizó sexto. La referencia de la tanda fue Max Verstappen, piloto de Red Bull.

El resultado ubicó al argentino dentro de los diez mejores tiempos en la tercera y última sesión de entrenamientos antes de la clasificación. Su compañero de equipo, Gasly, se mantuvo por delante en la tabla, mientras que Verstappen marcó el mejor tiempo de la práctica. La sesión dejó además a George Russell, de Mercedes, en el segundo lugar y a Lewis Hamilton, de Ferrari, en el tercero.

La actividad continuará desde las 9:00, cuando los pilotos regresen a pista para disputar la clasificación. Esa tanda definirá la grilla de largada para la carrera principal del fin de semana, que está prevista para las 8:00 del sábado.

El cronograma deja pendiente una variable central para el argentino: la posición de partida con la que afrontará la competencia en Bakú. Toda la actividad del fin de semana podrá seguirse en vivo por ESPN, Fox Sports y Disney+.