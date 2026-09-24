El piloto argentino subió respecto de la primera tanda y quedó a 2.132 segundos de George Russell. Dijo que no se siente cómodo con el auto antes de la clasificación.

Franco Colapinto terminó 11º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán, disputada en el circuito callejero de Bakú, y mejoró el 18º puesto que había registrado en la primera tanda. El piloto de Alpine marcó 1:45.479, después del 1:47.523 conseguido en la sesión inicial, y quedó a 2.132 segundos del mejor tiempo del día. La referencia inmediata para el argentino será la clasificación de este viernes, en una nueva jornada de la Fórmula 1.

Referencias de la sesión

El mejor registro de la práctica fue para George Russell, con Kimi Antonelli y Max Verstappen detrás en los puestos siguientes. El británico de Mercedes, escolta en el campeonato, se impuso sobre su compañero de equipo y líder de la temporada, mientras que Charles Leclerc no pudo sostener el tercer puesto que había alcanzado en la primera práctica. En ese contexto, Pierre Gasly terminó 7º con 1:44.843, lo que dejó a Alpine con ambos autos dentro del lote de mitad de tabla.

Incidentes en pista

La segunda tanda tuvo una interrupción por bandera roja luego de que Arvid Limblad sufriera dos golpes en la entrada de la curva 8. En el arranque de la jornada, Carlos Sainz también había sido protagonista por un incendio en el sistema de frenos mientras estrenaba mejoras en su vehículo. Esos episodios condicionaron parte del trabajo de las escuderías en una pista urbana donde el margen de error suele ser reducido.

Declaración del piloto

Después de los ensayos, Colapinto expresó su malestar por el comportamiento del auto. “Dimos un pasito con el auto, pero pero falta y no me siento muy cómodo. No estoy muy consistente como en otras carreras y me está costando extraer todo de de de los frenajes y de las entradas de curva. Trabajaré hoy a la noche para mejorar”, dijo frente a los micrófonos. La observación del argentino deja como dato central la necesidad de ajustar frenada y entrada en curva antes de la clasificación.

La actividad en Bakú continuará este viernes con la clasificación, instancia que ordenará la grilla de largada para la carrera del fin de semana y que permitirá medir si las mejoras mencionadas por el piloto se traducen en un salto de rendimiento.