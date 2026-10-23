El piloto de Alpine habló de rumores sobre un regreso de la categoría al país. También afirmó que la eventual llegada de Ruanda no cambia ese escenario.

La posibilidad de que la Fórmula 1 vuelva a la Argentina volvió a quedar en agenda a partir de declaraciones de Franco Colapinto, piloto de Alpine, en la previa del Gran Premio de Estados Unidos. El corredor sostuvo, en diálogo con Motorsport, que según los rumores que escucha el regreso podría concretarse antes de 2030. Se trata, por ahora, de una versión sin confirmación oficial de la categoría.

Ruanda y el calendario La consulta surgió tras el anuncio de una nueva sede africana para el calendario de la Máxima. Colapinto señaló: “Lo de Ruanda es en 2030, creo. Por lo que escucho de los rumores, lo de Argentina sería para un poco antes”. Añadió que esa incorporación no alteraría las chances de una carrera en suelo argentino y remarcó: “Creo que tiene las mismas posibilidades que antes”.

El piloto argentino también planteó una mirada general sobre la expansión del campeonato. “Ojalá suceda y podamos ir a todos lados, pero sin tener muchas más carreras”, dijo, en referencia al crecimiento del calendario. La definición no incluyó una confirmación sobre una sede argentina, sino una lectura sobre las conversaciones que circulan en el ambiente de la categoría.

Obras en Buenos Aires En paralelo, comenzaron los trabajos en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, una intervención que alimentó las expectativas sobre un eventual regreso de la Fórmula 1 al país. Antes de esa posibilidad, el circuito tiene previsto recibir una fecha del MotoGP en abril de 2027. Ese antecedente aparece como una referencia concreta para la evolución de la infraestructura deportiva en la capital argentina.

Además, la organización de la Fórmula 1 ya confirmó el calendario para la temporada 2027, con el regreso de Portugal y Turquía y la ausencia del Gran Premio de Países Bajos. En ese marco, el presidente de la categoría, Stefano Domenicali, dijo a Motorsport.com que existen conversaciones para ampliar el calendario en distintas regiones del mundo. “También estamos manteniendo otras conversaciones en Sudamérica. Tenemos conversaciones en el Lejano Oriente”, afirmó.

Por el momento, el regreso de la Máxima a la Argentina sigue sin anuncio formal. Las declaraciones de Colapinto se suman a las gestiones e intercambios que menciona la conducción de la categoría, mientras el país aguarda definiciones sobre si las conversaciones derivarán en una fecha concreta en los próximos años.