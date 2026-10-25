El argentino no completó la carrera por daños en su Alpine. Kimi Antonelli se impuso en Austin y amplió su ventaja en el campeonato.

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 disputado en Austin. El piloto argentino abandonó la competencia por daños en su Alpine. Había largado desde el puesto 21 debido a una penalización por cambios en la unidad de potencia.

La carrera quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, con Mercedes. Detrás se ubicaron Charles Leclerc y Max Verstappen. El resultado le permitió a Antonelli ampliar su ventaja en el campeonato.

La penalización que condicionó la largada de Colapinto respondió a modificaciones en la unidad de potencia, un componente central del auto que integra el sistema de propulsión. Esa sanción lo obligó a partir desde una posición retrasada y lo dejó con menos margen para recuperar lugares en una prueba de alta exigencia estratégica y mecánica.

El abandono por daños en el Alpine cerró una carrera en la que el argentino no pudo capitalizar la largada. En paralelo, la victoria de Antonelli tuvo efecto directo sobre la tabla anual, al darle más distancia respecto de sus perseguidores en la lucha por el título mundial.

El próximo dato relevante será la continuidad del campeonato, con la evolución de la diferencia que Antonelli sostiene en la clasificación. Para Colapinto, la variable a seguir es la respuesta técnica del Alpine en las próximas fechas y la incidencia de eventuales sanciones o cambios de componentes sobre su posición de partida.