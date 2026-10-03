El argentino ganó por 6-3 y 6-3 en una hora y 17 minutos. En la próxima ronda enfrentará a Daniil Medvedev.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo avanzó a los cuartos de final del ATP 500 de Beijing tras superar al checo Jakub Mensik, octavo preclasificado del torneo. El triunfo fue por 6-3 y 6-3, en una hora y 17 minutos de juego, y le permitió sostener su recorrido en el certamen que se disputa en la capital de China.

El argentino, ubicado en el puesto número 22 del ranking ATP, resolvió el partido con un quiebre en el cuarto game del primer set y mantuvo después sus turnos de saque sin ceder oportunidades de recuperación. Ese tramo inicial le dio una ventaja que Mensik no logró revertir, en un encuentro que se mantuvo bajo control del jugador argentino desde el desarrollo de los puntos de servicio.

Desarrollo del partido En el segundo parcial, Cerúndolo volvió a marcar diferencias con su saque y consiguió el quiebre en el séptimo game. Luego repitió la ruptura sobre el servicio de Mensik para cerrar el 6-3 definitivo y asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo. La victoria adquiere relevancia por el ranking del rival y por el nivel de consistencia que mostró el argentino en ambos sets.

Lo que viene Su próximo oponente será el ruso Daniil Medvedev, quien este sábado por la madrugada venció 6-4 y 6-3 al alemán Jan-Lennard Struff. En paralelo, el primer preclasificado del torneo, el alemán Alexander Zverev, superó al chino Shang Juncheng por 6-0 y 6-3 y también avanzó a cuartos de final, donde se cruzará con el serbio Novak Djokovic, vencedor del chino Bu Yunchaokete en un partido extenso.

Con ese cuadro ya definido, el avance de Cerúndolo lo deja frente a un rival de mayor experiencia y con antecedentes recientes de buen rendimiento en el torneo. El cruce ante Medvedev será el próximo paso para sostener la presencia argentina en la instancia decisiva del ATP 500 de Beijing.