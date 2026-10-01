El tenista argentino Francisco Cerúndolo superó al neerlandés Botic Van de Zandschulp por la primera ronda del ATP 500 de Beijing y avanzó a la segunda instancia del certamen. El triunfo llegó en tres sets, por 5-7, 6-4 y 6-3, después de 2 horas y 47 minutos de juego. El resultado le permitió sostener su participación en el torneo que se disputa en la capital china.

El desarrollo del partido mostró una remontada del argentino después de un inicio adverso. Van de Zandschulp tomó una ventaja de 5-2 en el primer set y cerró ese parcial en el duodécimo game. Cerúndolo, que venía de disputar la Laver Cup, mejoró su servicio en el segundo set y logró un quiebre para igualar el encuentro. En el tercer parcial consiguió una ruptura temprana y otra en el noveno game para sellar la victoria.

Con este resultado, Cerúndolo quedó a la espera del ganador del cruce entre el checo Jakub Mensik y el kazajo Aleksandr Bublik, que definirá su próximo rival. En el mismo torneo, el argentino Sebastián Báez perdió frente al local Shang Juncheng por 5-7, 6-3 y 7-5, mientras que Mariano Navone cayó ante el australiano Alex de Miñaur por 7-6(4) y 6-2. El principal candidato al título es el alemán Alexander Zverev, número 2 del mundo, que debutó con una victoria en sets corridos sobre el británico Cameron Norrie.

Tokio también tuvo actividad para la delegación argentina, aunque con un balance negativo. Tomás Etcheverry, ubicado en el puesto número 30 del ranking ATP, fue eliminado en la primera ronda del ATP 500 japonés por el griego Stefanos Tsitsipas, tras caer por 3-6, 6-3 y 6-4. El argentino había ofrecido resistencia, pero no pudo sostener la ventaja obtenida en el segundo set.

En la misma jornada, el español Carlos Alcaraz derrotó en tres sets al estadounidense Alex Michelsen en Tokio. La continuidad de los dos ATP 500 de la semana deja pendientes los próximos cruces de Cerúndolo en Beijing y la evolución del cuadro principal en la capital china, donde Zverev aparece como la referencia inmediata del torneo.