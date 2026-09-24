La novena edición del torneo entre Europa y Resto del Mundo comienza este viernes en el O2 Arena. El argentino jugará el primer single ante el noruego Casper Ruud.

La nueva edición de la Laver Cup comenzará este viernes en el O2 Arena de Londres y tendrá la participación del argentino Francisco Cerúndolo. El torneo enfrenta al equipo de Europa con el de Resto del Mundo y abrirá su actividad con cuatro partidos, tres de singles y uno de dobles.

En el primer cruce, Cerúndolo, que llega de ganar sus dos partidos en la Copa Davis ante Turquía, enfrentará al noruego Casper Ruud. El rival del argentino fue número 2 del mundo y estuvo a un partido de alcanzar el primer puesto del ranking, según el antecedente consignado en la previa del torneo. El encuentro está programado para las 9 de la mañana, hora de Argentina.

Agenda del día Luego de ese partido, se disputará el segundo single entre el checo Jakub Menšík y el estadounidense Brandon Nakashima. Más tarde, a las 15:00, será el turno del español Rafael Jódar frente al kazajo Aleksandr Búblik. El cierre de la jornada será con el dobles entre Carlos Alcaraz y Jakub Menšík contra Taylor Fritz y Aleksandr Búblik.

Antecedentes Esta será la novena edición de la Laver Cup, que comenzó en 2017 y solo se suspendió en 2020 por la pandemia de COVID-19. Cerúndolo disputará su cuarta participación en el certamen, tras haber estado presente en 2023, 2024 y 2025.

Balance del torneo El historial registra una ventaja de Europa, que suma cinco títulos contra tres de Resto del Mundo. Con el inicio de la competencia en Londres, la primera referencia deportiva del certamen quedará marcada por el cruce entre Cerúndolo y Ruud.