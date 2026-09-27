San Juan fue escenario este domingo de una final del TC2000 que dejó dos hechos centrales: la primera victoria de Lucas Carabajal en la categoría y la despedida de Henry Martín como piloto profesional. La competencia se disputó en el autódromo El Zonda-Eduardo Copello y tuvo como marco una carrera homenaje al sanjuanino. El triunfo del chaqueño se produjo en una prueba con incidencias en pista y cambios en las posiciones de adelante. Para Martín, el cierre fue ante el público local y con bandera a cuadros.

Carabajal, al mando del Volkswagen Nivus del Halcón Motorsport, consiguió su primer éxito en apenas cinco carreras dentro del TC2000. El piloto tomó el liderazgo después de superar a Matías Rodríguez en el sexto giro, en el sector de la Viborita. Desde ese momento administró la diferencia y consolidó una victoria que lo convirtió en el 24.º ganador de la pista sanjuanina y en el 76.º vencedor en el historial de la categoría.

La carrera tuvo una neutralización a partir de un incidente en la chicana que involucró a Rodríguez y Matías Rossi. El toque derivó en el abandono del piloto de San Isidro y dejó daños en el guardabarros delantero izquierdo del Toyota Corolla de Rossi, aunque el actual campeón pudo continuar y terminar en el podio. Según la información difundida por Carburando, la maniobra quedó bajo investigación de los comisarios deportivos. Tras el relanzamiento, Franco Vivian aprovechó la situación y superó a Rossi para ubicarse segundo.

Movimientos en pista

La final también registró otros cambios relevantes en las posiciones de adelante. Emiliano Stang, que marchaba como escolta de Carabajal, debió abandonar por inconvenientes en el motor. En sentido contrario, Gabriel Ponce de León protagonizó una remontada que le permitió cerrar cuarto. Detrás se ubicaron Marcelo Ciarrocchi, Valentín Yankelevich, Benjamín Squaglia, Francisco Monarca, Nicolás Traut, Nicolás Palau y Tomás Fernández. Ese orden dejó a Carabajal, Vivian y Rossi como los tres primeros de la jornada en San Juan.

La despedida de Martín

Más allá del resultado deportivo, la fecha tuvo un valor institucional y simbólico para el automovilismo sanjuanino. Henry Martín completó la final en el mismo circuito que marcó buena parte de su trayectoria y cerró allí su última participación competitiva en el TC2000. El piloto local fue homenajeado durante todo el fin de semana y la carrera llevó el nombre de “Carrera Homenaje a Henry Martín”. La definición dejó así un cierre deportivo y otro de orden histórico para la plaza sanjuanina, con una referencia concreta para el calendario de la categoría y para la memoria del autódromo El Zonda-Eduardo Copello.