La jugadora pocitana participará de dos jornadas junto a la Universidad y Alejandra Baigorri. La propuesta está dirigida a Sub 13, Sub 14, Sub 15 y Sub 16.

La jugadora sanjuanina Candelaria Herrera participará de dos jornadas de vóley destinadas a categorías formativas, en una propuesta impulsada junto a la Universidad y con el acompañamiento de Alejandra Baigorrí, su entrenadora desde los primeros pasos en la disciplina.

La actividad busca acercar a jugadoras jóvenes la experiencia de una deportista con recorrido en el alto rendimiento y, al mismo tiempo, transmitir que una carrera deportiva requiere entrenamiento, constancia y acompañamiento. Según se informó, la iniciativa toma como referencia una experiencia que ya se desarrolla a nivel nacional, donde deportistas visitan clubes para compartir saberes con nuevas generaciones.

Dos jornadas

El cronograma prevé actividad el viernes, de 14 a 20, para las categorías Sub 13 y Sub 14. El sábado, de 8 a 14, será el turno de las Sub 15 y Sub 16. La propuesta apunta a combinar aspectos técnicos con relatos de experiencia sobre el recorrido hacia el alto rendimiento.

Herrera señaló que el objetivo es también motivar a las niñas y mostrarles aspectos del camino deportivo que no siempre quedan a la vista desde afuera. En ese marco, expresó: “Es una manera también de traer toda la experiencia de estos años y darle a cada nena ese incentivo de querer llegar”.

La presencia de Baigorrí suma un componente simbólico a la actividad, ya que se trata de la entrenadora que acompañó a Herrera desde sus comienzos en Pocito. La jornada queda así vinculada con la formación inicial de la jugadora y con el objetivo de trasladar esa trayectoria a las divisiones menores. El desarrollo de la propuesta se concentrará en esas dos fechas, con foco en las categorías juveniles indicadas.