El seleccionado de Burkina Faso continúa varado en Casablanca, Marruecos, y su viaje a Buenos Aires sigue sin definirse a menos de 24 horas del amistoso previsto para este sábado a las 21 frente a la Selección argentina. La situación quedó asociada a incumplimientos que la delegación africana atribuyó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la cancelación, sin aviso previo, del vuelo chárter programado para el 30 de septiembre. Si no se resuelve en las próximas horas, el encuentro podría suspenderse por la falta de tiempo de descanso y por la diferencia horaria con el traslado.

Según el material difundido por el seleccionado africano, Burkina Faso debía arribar el martes 29 de septiembre por la noche, pero tres días después seguía sin aterrizar en la Argentina. La demora se produjo en el marco de compromisos que, de acuerdo con esa versión, no habrían sido concretados por la AFA. El partido integra la agenda de la Fecha FIFA y estaba anunciado como el segundo amistoso del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Gestiones para reprogramar el traslado

Ante la incertidumbre, la Federación de Fútbol de Burkina Faso (FBF) informó este viernes que la ministra de Deportes, Annick Pikbougoum Zingué Ouattara, el presidente de la FBF, Oumarou Sawadogo, y el embajador en Marruecos, Mamadou Coulibaly, se movilizaron para reprogramar el viaje. La comunicación oficial no precisó una nueva hora de partida ni confirmó que el traslado estuviera resuelto. También indicó que las alternativas evaluadas generan reservas entre los futbolistas de Los Etalons por la duración del trayecto.

Antecedentes deportivos

Burkina Faso figura 62° en el ranking de la FIFA y 12° en su continente. En su última presentación igualó 1 a 1 con Benín el viernes 25 de septiembre y luego superó 1 a 0 a República Centroafricana por la clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027. Del lado argentino, la Albiceleste llega tras vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba. El Monumental tendrá un aforo reducido al 50 por ciento por una sanción de la FIFA que también alcanzó al Mario Alberto Kempes.

Agenda de la Selección

En paralelo, Lionel Messi aterrizó este viernes por la mañana en Rosario en su avión privado junto a su familia. Su presencia está orientada al amistoso del martes 6 de octubre frente a Benín en Núñez, previsto como su despedida oficial de la Selección tras más de dos décadas. La definición sobre Burkina Faso y el viaje a la Argentina sigue siendo la variable inmediata que determinará si el partido de este sábado se juega o queda suspendido.