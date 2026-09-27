Se enfrentan este domingo a las 17 en el Gigante de Arroyito por los cuartos de final. Boca llega con el fallo de AFA sobre Vélez y Racing con una mejora reciente en el torneo local.

Racing y Boca se enfrentarán este domingo, desde las 17.00, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina. El ganador avanzará a semifinales en un cruce que llega condicionado por lo ocurrido en la semana con la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA sobre el partido ante Vélez. Esa decisión mantuvo la clasificación de Boca y derivó en el rechazo posterior de la presentación del club de Liniers.

Antecedente inmediato Boca había superado a Gimnasia de Chivilcoy y a Sarmiento antes de su cruce con Vélez, en una campaña que hasta ese momento no había tenido sobresaltos. Frente al equipo de Rodolfo Arruabarrena, el Xeneize pasó de ronda por penales tras el error de Dylan Godoy en la última jugada del tiempo regular y la actuación de Álvaro Montero. Luego, Vélez denunció una supuesta alineación indebida por la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el máximo permitido es cinco.

La resolución de AFA Tras 20 días de revisión, el ente rector del fútbol argentino decidió sostener el resultado del partido y aplicar una multa a Boca. Según la fundamentación mencionada en el texto original, la entidad consideró que no hubo ventaja deportiva porque Ángel Romero permaneció en el banco de suplentes. Después de esa definición, los directivos de Vélez hicieron una presentación urgente al advertir un posible “daño irreparable” si se ejecutaba el encuentro a la espera de una revisión posterior, pero la AFA la declaró inadmisible.

Situación deportiva Boca llega al cruce tras vencer 2 a 0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, resultado que lo dejó tercero en la tabla anual con 47 puntos y quinto en la Zona A con 17. Además, acumula 14 partidos sin derrotas. Para este compromiso no podrá contar con Álvaro Montero, convocado por Néstor Lorenzo para la selección de Colombia, mientras que Leonel Flores, citado por primera vez por Lionel Scaloni para la selección argentina, fue liberado y podrá jugar. La única variante que se perfila es el ingreso de Leandro Brey en el arco.

El presente de Racing El equipo de Juan Pablo Vojvoda viene de vencer a Sarmiento, resultado que lo sacó del fondo de la Zona B. Con 8 puntos marcha anteúltimo en ese grupo y, en la tabla anual, suma 29, una posición que lo deja lejos de la clasificación a las competencias internacionales. En la Copa Argentina, en cambio, superó a San Martín de Formosa, a Defensa y Justicia por 4 a 1 y a Belgrano, último campeón del Apertura.

Formaciones y agenda Boca presentaría a Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. Racing alinearía a Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara o Adrián Fernández o Tomás Conechny, y Adrián Martínez. El partido será televisado por TyC Sports y tendrá como árbitro a Andrés Gariano.