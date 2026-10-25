El equipo de Rodolfo Arruabarrena jugará este domingo en Avellaneda por la fecha 14. Leandro Paredes no irá de entrada y Rodrigo Battaglia ocupará su lugar.

Boca visitará este domingo a las 17:00 a Independiente en el Estadio Ricardo Bochini de Avellaneda, por la décima cuarta fecha del Torneo Clausura, con la base de titulares que avanzó a la final de la Copa Sudamericana.

El director técnico Rodolfo Arruabarrena resolvió no apelar a una rotación masiva pese al desgaste de la triple competencia y a la reciente clasificación al partido decisivo del certamen continental. La decisión apunta a sostener el liderazgo en la tabla anual y a mantener la pelea en el torneo local.

El equipo llega a este compromiso tras sellar su pasaje a la final de la Copa Sudamericana con un gol de media distancia de su capitán, que volvió a jugar después de once días de recuperación por un desgarro de grado dos en el isquiotibial derecho. En ese marco, el cuerpo técnico optó por preservar a algunos futbolistas con alta carga de minutos.

Paredes y Braida

Leandro Paredes no será titular y ocupará un lugar en el banco de suplentes, con posibilidad de ingresar solo si fuera necesario, ya que todavía no está al ciento por ciento desde lo físico. En su lugar se desempeñará Rodrigo Battaglia como eje central del mediocampo. Además, Lautaro Blanco descansará tras una seguidilla de partidos como titular y será reemplazado por Malcom Braida.

La única duda táctica está en el frente de ataque. El cuerpo técnico evalúa si el juvenil Leonel Flores descansa tras una serie prolongada sin parate, lo que abriría la puerta a Alan Velasco, ya recuperado, o si se mantiene en el once inicial junto a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. La definición quedará para la previa inmediata del encuentro.

De acuerdo con la probable formación, Boca saldría con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y la duda entre Leonel Flores y Alan Velasco. El cruce en Avellaneda también será una referencia inmediata de cara al Superclásico ante River Plate, previsto para el próximo domingo en La Bombonera.