Venció 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná y dio vuelta el 0-1 de la ida. Definirá la Copa Sudamericana tras una actuación decisiva de Di Lollo, Merentiel y Paredes.

Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana tras vencer 3-1 a Vasco da Gama en el Maracaná, en Brasil, y revertir el 0-1 sufrido en la ida en la Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena resolvió la serie con goles de Di Lollo, Merentiel y Leandro Paredes. El resultado dejó a la institución argentina en la definición del certamen continental.

Ventaja revertida El partido había comenzado con la obligación de descontar la desventaja de la ida, y Boca logró hacerlo con eficacia en los momentos clave. El cabezazo de Di Lollo abrió el camino, la corrida de Merentiel amplió la diferencia y el remate de Paredes desde afuera del área terminó de consolidar la clasificación. La secuencia permitió al conjunto argentino administrar el trámite con mayor margen, aunque el desarrollo exigió sostener la intensidad durante todo el encuentro.

Respuesta de Vasco José Rodríguez marcó el descuento para Vasco da Gama, que intentó presionar en el tramo final. En ese pasaje, Boca sintió el desgaste físico y debió resistir para evitar que la serie se complicara. La reacción del equipo brasileño no alcanzó para alterar el resultado global, que quedó definido por la eficacia del conjunto argentino en los momentos decisivos.

Clasificación y contexto La victoria en un estadio de alta exigencia reforzó el valor deportivo de la clasificación, porque llegó después de haber perdido en condición de local. Para Boca, el pasaje a la final implica la posibilidad de disputar un título internacional después de una serie que exigió respuesta futbolística y sostén anímico. La definición del torneo quedará ahora condicionada al rival que surja en la instancia decisiva, mientras el equipo argentino ya aseguró su lugar en el partido por el campeonato.

Lo que sigue Con la serie resuelta, Boca queda a la espera de la final de la Copa Sudamericana. La actuación en Río de Janeiro dejó una referencia concreta para lo que viene: capacidad de reacción, eficacia en ataque y resistencia en el tramo final. El próximo paso será la preparación para la definición continental.