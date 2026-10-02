El partido se jugará este viernes a las 21.30 en La Bombonera por la fecha 11. Boca necesita sumar para sostener la zona de Libertadores.

Boca recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un cruce con incidencia en la Zona A y en la tabla anual. El partido se jugará en el estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, desde las 21.30.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega en el quinto puesto de la Zona A y a cinco puntos del líder, por lo que necesita sumar para sostener su posición en el tramo final de la fase regular. En paralelo, aparece tercero en la tabla anual con 47 unidades, cuatro menos que Independiente Rivadavia de Mendoza, ubicación que hoy lo mantiene en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La situación de Unión Del otro lado estará el conjunto de Leonardo Madelón, que ocupa la novena posición de la Zona A y está a nueve puntos de la cima. El equipo santafesino buscará recuperarse luego de dos derrotas consecutivas, una secuencia que condiciona su margen de maniobra en esta etapa del torneo.

Arbitraje y transmisión El árbitro principal será Sebastián Nicolás Martínez, con Juan Mamani y Lucas Pardo como asistentes. Damián Rubino actuará como cuarto árbitro, mientras que en el VAR estará Sebastián Bresba y Ariel Suárez será el asistente VAR. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium.

Probables formaciones Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera/Ayrton Costa/Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. Unión: Mansilla; Pintado, Rocha, Ludueña, Ayala; Palacios, Mosqueira, Menossi, Malcorra; Tarragona y Estigarribia.

El encuentro se disputará el viernes 2 de octubre y será uno de los cruces de mayor peso de la fecha 11 por su incidencia en la clasificación a las copas y en la pelea por los puestos de vanguardia. Boca y Unión llegan con necesidades distintas, pero con puntos en juego que pueden modificar su posición en la tabla al cierre de la jornada.