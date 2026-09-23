Tras el rechazo del reclamo presentado por Vélez, la AFA confirmó cuándo y dónde se disputará el cruce entre Boca y Racing por un lugar en las semifinales.

El Tribunal de Disciplina rechazó el reclamo presentado por Vélez por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la planilla oficial del partido de octavos de final y Boca continuará en la Copa Argentina. El encuentro había terminado 0-0 y el equipo de La Ribera avanzó por penales 4-3.

Este martes, la AFA confirmó el rechazo de la presentación y dispuso además una sanción económica para Boca. La resolución dejó firme la clasificación del conjunto dirigido por Boca y permitió definir el calendario de la próxima instancia. El caso quedó cerrado en lo deportivo para ese cruce, aunque con una penalidad administrativa para el club.

Cuartos de final definidos

Boca enfrentará a Racing el domingo 27 de septiembre, desde las 17, en el estadio Gigante de Arroyito, de Rosario Central. El partido será por un lugar en las semifinales del torneo. La confirmación de sede y horario ordena la programación de una instancia que concentra interés deportivo y logístico para ambos clubes.

El otro cruce de cuartos también quedó establecido. Platense y Estudiantes se medirán el jueves 1° de octubre, a las 21.15, en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello. Con esos dos encuentros se completará la fase de cuartos de final de la competencia.

La resolución de la AFA y del Tribunal de Disciplina dejó sin efecto la objeción de Vélez y habilitó la continuidad del cuadro final. El próximo paso será la disputa de los partidos ya programados, con Boca y Racing como uno de los cruces centrales de la instancia.