El plantel arribó a Brasil para la revancha ante Vasco da Gama, prevista para este martes a las 21:30. Leandro Paredes evoluciona de un desgarro y su presencia sigue en evaluación.

Boca Juniors ya está en Brasil para preparar la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, que se jugará este martes a las 21:30, hora argentina, en el Estadio Maracaná. La delegación llegó a Río de Janeiro en las últimas horas del domingo y quedó concentrada para el partido decisivo. El viaje incluyó a todo el plantel profesional, una decisión del cuerpo técnico que buscó sostener la preparación grupal en la previa del cruce.

La comitiva estuvo encabezada por el presidente del club, Juan Román Riquelme, mientras que el cuerpo técnico, liderado por Rodolfo Arruabarrena, dispuso que también viajaran futbolistas que no podrán actuar por lesión. Entre ellos figuran Agustín Marchesín, Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Tomás Aranda. La presencia de esos jugadores responde a una definición de grupo en una instancia que exige disponibilidad y seguimiento físico de todo el plantel.

En la llegada al hotel de concentración, una cantidad numerosa de hinchas recibió al equipo en Río de Janeiro. Los jugadores firmaron autógrafos y se sacaron fotos con los simpatizantes que aguardaban en el lugar. Miguel Merentiel y Leandro Paredes fueron los más aclamados por los presentes, en una escena que acompañó el arribo del plantel a la ciudad donde se definirá la serie.

La situación de Paredes

El capitán, Leandro Paredes, muestra una evolución favorable después del desgarro que sufrió hace 11 días en el partido ante Instituto, en Córdoba. Los informes médicos indican que la lesión requiere al menos tres semanas de inactividad, pero la relevancia del encuentro mantiene abierta la chance de que integre la nómina. El cuerpo técnico evaluará su respuesta en el calentamiento previo y, si las sensaciones son positivas, podría utilizarlo desde el inicio o como alternativa desde el banco de suplentes.

La definición de su presencia se resolverá en la previa inmediata del encuentro, en un contexto en el que Boca necesita revertir el resultado de la ida. La evolución física del mediocampista y la decisión final del cuerpo técnico serán las variables a seguir hasta minutos antes del inicio en el Maracaná.