El equipo de La Ribera quedó primero tras vencer a Talleres y aprovechar el empate de Independiente Rivadavia. Argentinos Juniors lo iguala en puntos, pero Boca manda por diferencia de gol.

Boca Juniors quedó como líder de la tabla anual y dio un paso clave en la disputa por el título de Campeón de Liga, cuando restan tres fechas para el cierre de la fase regular. El equipo de La Ribera venció 2-1 a Talleres y aprovechó el empate 2-2 de Independiente Rivadavia frente a Tigre para quedar en lo más alto de la clasificación. La definición todavía está abierta, porque quedan nueve puntos en juego.

La pelea en la cima Boca Juniors suma 54 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, que este sábado derrotó 1-0 a Banfield. La diferencia entre ambos está en los goles: el conjunto azul y oro tiene +20, mientras que el Bicho acumula +10. Ese margen le permite al equipo de La Ribera sostener el primer puesto, aunque cualquier traspié puede modificar la tabla en una instancia en la que cada resultado adquiere peso decisivo.

Un punto detrás Independiente Rivadavia también tenía la posibilidad de sostenerse en la cima, pero no logró capitalizarla en el estadio Bautista Gargantini. El equipo dirigido por Alfredo Berti estuvo dos veces en ventaja, pero Tigre consiguió el empate en el tiempo añadido y dejó a la Lepra con 53 unidades, en el tercer lugar de la tabla anual. Esa diferencia lo mantiene en carrera, aunque ya sin margen para fallar en las fechas restantes.

Cómo se define La tabla anual reúne los puntos obtenidos por cada equipo durante las fases regulares de los torneos Apertura y Clausura. Al finalizar la temporada, el club que termina en el primer puesto se consagra Campeón de Liga, por lo que la pelea no solo define una posición estadística sino también el título de la temporada. Con tres jornadas por delante, Boca Juniors depende de sus propios resultados para sostener el liderazgo, mientras Argentinos Juniors sigue al acecho con la misma cantidad de puntos.

La resolución quedará condicionada por los cruces de las próximas fechas, en un tramo final en el que la diferencia de gol puede resultar determinante si persiste la paridad en puntos. Independiente Rivadavia, con 53 unidades, todavía conserva chances matemáticas de pelear arriba, pero necesita recortar la distancia en la recta final de la fase regular.