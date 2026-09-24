El sitio especializado Transfermarkt actualizó en 2026 los valores de mercado de los futbolistas Sub-21 del fútbol argentino y ubicó a Tomás Aranda, de Boca, en el primer puesto con una cotización de 12 millones de euros. El relevamiento refleja la valorización de juveniles que ya sumaron minutos y protagonismo en Primera División. También muestra la incidencia económica de los clubes grandes en la formación y proyección de jugadores.

Boca concentra cuatro nombres dentro del top 10, mientras que River coloca a dos futbolistas en el podio. Santiago Beltrán figura segundo con 11 millones de euros y Tobías Andrada tercero con 10 millones de euros. En ambos casos, el informe los ubica como activos de alto valor en el mercado local, con impacto deportivo inmediato en sus equipos.

Tomás Aranda, de 19 años, aparece como el jugador más valioso del país pese a la grave fractura de peroné que sufrió en agosto. Según el texto, la lesión lo mantendrá fuera de las canchas hasta 2027, aunque no alteró su cotización. El mediocampista ofensivo había sido una pieza relevante en el esquema de Rodolfo Arruabarrena antes de la lesión.

Santiago Beltrán, arquero de 21 años, reúne 39 partidos oficiales y 15 vallas invictas, de acuerdo con el informe. Además, recibió el llamado de Lionel Scaloni para la Selección Argentina. Tobías Andrada, de 19 años, llegó desde Vélez y se consolidó rápidamente en River, donde también fue incluido entre las sorpresas para la fecha FIFA.

Milton Delgado aparece cuarto, con una valuación de 10 millones de euros, y Leonel Flores ocupa el sexto lugar con 8 millones de euros. El defensor Facundo Herrera figura noveno con 5 millones de euros. El listado se completa con Ignacio Ovando de Rosario Central, Valentín Carboni de Racing, Nicolás Barros Schelotto de Gimnasia y Thiago Silvero de Vélez, todos dentro de los diez primeros puestos.

El ranking de Transfermarkt funciona como referencia del mercado, aunque no constituye una tasación oficial ni una operación concreta de transferencia. En ese marco, la concentración de nombres en Boca y River vuelve a ubicar a las inferiores de ambos clubes como el principal reservorio de valor deportivo y económico del país. La próxima variable a seguir será si estos precios de referencia se trasladan a negociaciones reales en los próximos mercados de pases.