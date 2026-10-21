El pase a la final de la Copa Sudamericana 2026 ya le aseguró a Boca 2,6 millones de dólares. Si gana el título, sumará 10 millones más.

Tras vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el estadio Maracaná, Boca aseguró su lugar en la final de la Copa Sudamericana 2026 y consolidó una recaudación deportiva de 2,6 millones de dólares en premios otorgados por la Conmebol. Ese monto se acumuló a lo largo de las instancias superadas en el certamen, luego de que el club quedara al margen en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por instancia, el recorrido económico del equipo de la Ribera comenzó en los playoffs, donde obtuvo 500 mil dólares tras eliminar a O'Higgins por penales. Luego sumó 600 mil dólares por avanzar ante Recoleta en octavos de final y otros 700 mil dólares al superar los cuartos de final. La clasificación frente a Vasco da Gama en semifinales agregó 800 mil dólares, hasta completar el total previo a la definición.

Lo que está en juego en la final tiene un alcance financiero mayor. Si Boca se consagra campeón, recibirá el premio principal de 10 millones de dólares, lo que elevaría su acumulado a 12,6 millones de dólares. En cambio, si termina como subcampeón, obtendrá 2,5 millones de dólares y cerrará su participación con 5,1 millones de dólares en total.

Definición pendiente. La dirigencia y el cuerpo técnico esperan ahora conocer al rival, que surgirá de la semifinal entre Montevideo City Torque y Atlético Mineiro. Más allá de ese cruce, el club ya aseguró una cosecha económica relevante y quedó a la espera del partido decisivo para determinar el monto final de su participación continental.