En las últimas horas, Boca anunció en sus redes sociales la apertura de una cuenta oficial en inglés, una movida institucional orientada a ampliar su alcance digital. Para presentarla, varios futbolistas grabaron un video y la publicación generó reacciones inmediatas entre los hinchas.

En las imágenes aparecieron Santiago Ascacíbar, Rodolfo Arruabarrena, Lautaro Di Lollo, Facundo “Jagger” Herrera, Alan Velasco, Ángel Romero, Williams Alarcón, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Rodrigo Battaglia. Todos dijeron algunas palabras en inglés para dar la bienvenida a los nuevos seguidores. La iniciativa se inscribe en una estrategia de comunicación que busca proyectar la marca del club más allá del mercado hispanohablante.

Reacciones en redes

Los comentarios no tardaron en aparecer y, según la publicación, la respuesta fue mayoritariamente positiva. Entre las expresiones que circularon en la interacción figuraron “Contenidazo”, “El mejor video del mundo”, “Videazo” y “Let’s go Boca”. También hubo memes y bromas en torno al video difundido por la institución.





Contexto institucional

Desde el club se presentó esta apertura como un paso de proyección a futuro, con referencias a experiencias de otros organismos deportivos como PSG, Barcelona y la Selección argentina. El objetivo es sumar una vía de comunicación en otro idioma para captar audiencias fuera de Argentina. La publicación no informó plazos ni metas cuantificadas para ese nuevo canal.

Agenda deportiva

En paralelo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena encara una seguidilla de competencia y el cuerpo técnico evalúa el estado físico de los jugadores. El entrenador anticipó que revisará especialmente a quienes terminaron con molestias tras los cuartos de final de la Copa Argentina. Entre ellos aparece Facundo “Jagger” Herrera, que salió sobre el cierre del partido ante Racing con un traumatismo en la pierna derecha y, sin parte médico oficial, podría estar disponible para el cruce ante Unión.

Si no surgen novedades, Arruabarrena planea sostener la base del equipo para el viernes. La rotación más amplia quedaría para la fecha 12, cuando Boca visite a Instituto el viernes 9 de octubre, pocos días antes del inicio de las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama, previstas para el 13 de octubre. En ese tramo, el cuerpo técnico prevé preservar titulares y utilizar una formación alternativa en Córdoba.