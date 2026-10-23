El club iniciará este sábado la renovación de una de sus canchas. La obra llega por un aporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

El club tiene dos canchas de bochas, ambas son de tierra. Desde la semana que viene comienzan las obras que renovaran el predio.

El club Belgrano de Caucete iniciará este sábado los trabajos para renovar una de sus canchas de bochas y convertirla en una superficie sintética. La obra se concretará a partir de una gestión de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Para la institución, fundada hace un siglo, la intervención apunta a corregir una desventaja deportiva que arrastra desde hace años.

La entidad cumplió 100 años el pasado 10 de junio y mantiene en actividad una disciplina que, según su presidente Norberto “Tucho” Plaza, forma parte de la vida social del club. El predio está ubicado sobre calle Laprida, casi Juan José Bustos, y cuenta con dos canchas de bochas. El terreno fue donado por Samuel Goransky, antecedente que permitió sostener la práctica en el propio espacio institucional.

Antecedentes deportivos Plaza señaló que el club tiene alrededor de 30 jugadores, en su mayoría adultos mayores y jubilados, aunque también participan jóvenes. Indicó además que la institución compitió en torneos nacionales con categorías Sub 15 y Sub 19. La dificultad principal, de acuerdo con su testimonio, era la cancha de tierra, una condición que generaba diferencias cuando el equipo debía presentarse en superficies sintéticas fuera de casa.

“Tenemos unos 30 jugadores, mayormente adultos mayores, jubilados y también algunos chicos jóvenes. Hemos participado en torneos nacionales con pibes en categorías Sub 15 y Sub 19”, dijo Plaza. También sostuvo: “nuestra cancha es de tierra, es la única de San Juan”. Según explicó, esa condición incidía en el rendimiento deportivo cuando el equipo jugaba como visitante. La nueva superficie buscará equiparar las condiciones de entrenamiento y competencia con las de otros escenarios.

La gestión oficial La obra tomó forma después de una visita de representantes de la Secretaría de Deportes al club, donde escucharon el planteo de la dirigencia. Plaza afirmó que la respuesta llegó mediante un aporte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, y remarcó que la institución no estaba en condiciones de afrontar ese costo por sus propios medios. “Estas canchas no son baratas y nosotros hacerlo por nuestra cuenta sería imposible”, señaló.

El presidente también destacó la situación económica y estructural de la entidad, a la que definió como un club “muy humilde”. En ese marco, consideró relevante que la provincia haya atendido el pedido para avanzar con la intervención. Con los primeros trabajos previstos para este sábado y la etapa más intensa anunciada para el martes, la institución quedó en cuenta regresiva para habilitar una mejora que puede modificar sus condiciones de práctica y competencia en el corto plazo.