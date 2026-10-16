El sanjuanino Miguel Lito Belbruno comparó los estilos de ambos equipos antes del cruce de las 20. Consideró que la definición puede resolverse por un gol.

Argentina enfrenta hoy, a las 20, a España en una semifinal del Mundial de hockey sobre patines. En ese contexto, el sanjuanino Miguel Lito Belbruno, entrenador de la Selección de Chile, analizó el partido en diálogo con TELESOL desde Paraguay. El cruce reúne a dos equipos a los que el técnico ya observó en la competencia, porque ambos se midieron con el conjunto trasandino.

Lectura del partido Belbruno señaló que Chile no tuvo “partidos fáciles” y recordó que enfrentó tanto a España como a Argentina. Sobre el seleccionado europeo sostuvo: “A España se le puede ganar. Nosotros los tuvimos bien, solo que nos falta la puntada final, que Argentina sí la tiene”. La observación ubicó el eje de la semifinal en la eficacia ofensiva y en la capacidad de resolución en los metros finales.

Fortalezas comparadas El entrenador describió a España como un equipo “exquisito tácticamente” y “una maquinita”, al tiempo que destacó que cuenta con “8 jugadores de altísimo nivel” y “el mejor arquero del mundo”. En paralelo, atribuyó a Argentina la ventaja de la individualidad y de la intención de ataque: “tiene esa individualidad y esas ganas de ganar, que puede quebrar a favor”. La diferencia, según su lectura, pasa por el orden colectivo en un caso y por la iniciativa personal en el otro.

Definición ajustada Belbruno también anticipó que el resultado podría resolverse por un solo gol. “El temperamento del argentino te lleva a romper esquema. El argentino, al tener buena capacidad técnica rompe ese esquema. Es lo que te hace ganar. España es más disciplinado, el argentino es más rebelde y eso te puede hacer ganar”, concluyó. La semifinal queda así planteada como un cruce de estilos con margen estrecho, en una instancia en la que cualquier error puede definir el acceso a la final.