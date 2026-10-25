En el Spotify Camp Nou, Barcelona recibirá a Real Madrid el domingo a las 17.00, por la décima jornada de LaLiga 2026/27. El local lidera el torneo con 27 puntos y llega tras perder 4-2 con PSG en la Champions League, mientras que el equipo de José Mourinho es tercero con 21 y viene de dos goleadas por 4-1. El partido será el primer cruce entre José Mourinho y Hansi Flick.

Cómo llega Barcelona

El conjunto catalán arriba a la décima fecha con puntaje ideal en el campeonato: ganó sus 9 partidos y suma 27 unidades, después de imponerse 5-2 a Real Betis en su última presentación liguera. La caída ante PSG en París significó su primera derrota de la temporada y dejó además la lesión de Dani Olmo, afectado en el aductor izquierdo y con una baja estimada de cerca de un mes. A esa ausencia se suman las de Eric García, Andreas Christensen y Roony Bardghji, mientras que Jules Koundé sigue en duda por un esguince de tobillo.

La situación de Real Madrid

Real Madrid ocupa el tercer puesto con 21 puntos, a seis del líder, y llega con tres victorias consecutivas entre torneo local y competencia europea. Venció 4-1 a Sevilla por LaLiga y repitió el 4-1 ante Leipzig en la Champions League, con goles de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé. Mourinho reservó a varios titulares frente a los alemanes para llegar con descanso al clásico. La principal baja es Vinícius Júnior, que cumple su segundo partido de una sanción de cuatro fechas por su expulsión ante Villarreal.

Ausencias y proyección

El equipo visitante tampoco contará con Rodrygo ni con Raúl Asencio, ambos lesionados. En caso de ganar, Real Madrid reducirá la diferencia a tres puntos y sostendrá la pelea por la cima en la décima jornada. Si el local se impone, ampliará la ventaja a nueve unidades y reforzará su condición de líder con puntaje ideal. El encuentro queda así como un punto de definición temprana en la tabla, con impacto directo sobre la continuidad de la disputa por el campeonato.

Probables formaciones

Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Anthony Gordon y Raphinha. DT: Hansi Flick.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde o Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Dean Huijsen, Marc Cucurella; Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham; Yan Diomandé, Arda Güler, Bernardo Silva; Kylian Mbappé. DT: José Mourinho.