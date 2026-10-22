Perdió 2-0 ante Montevideo City Torque, pero sostuvo el 3-0 de la ida y clasificó. La final será el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

Atlético Mineiro se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 pese a perder 2-0 en su visita a Montevideo ante Montevideo City Torque. La serie se resolvió por el 3-0 obtenido por el conjunto brasileño en el partido de ida, diferencia que le permitió avanzar por resultado global. La definición del torneo está prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia.

El equipo dirigido por el argentino Eduardo Domínguez llegó a Uruguay con una ventaja amplia, pero el local sostuvo la presión y encontró dos goles para alimentar la posibilidad de una remontada. Kevin Silva y Gary Kagelmacher marcaron los tantos de la victoria de Torque, que quedó a un gol de forzar un escenario más ajustado en la semifinal.

Expulsión y cierre de la serie

Sobre el tramo final del partido, Atlético Mineiro debió jugar con un futbolista menos por la expulsión del ecuatoriano Alan Franco. La inferioridad numérica se extendió durante los últimos 15 minutos, en un contexto de presión sostenida del conjunto uruguayo. Aun así, el equipo brasileño conservó la diferencia acumulada en el primer encuentro y aseguró su lugar en la final.

El resultado dejó a Montevideo City Torque fuera de la definición, pese a haber ganado el desquite por dos goles. La clasificación de Atlético Mineiro quedó determinada por la ventaja previa en la ida, un dato que terminó siendo decisivo en la serie. Con la final ya confirmada, el próximo paso será la disputa del partido decisivo en Barranquilla.