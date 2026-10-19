El DT de Boca habló en la previa de la revancha de semifinales en el Maracaná. Dijo que el capitán quiere jugar, pero que se evaluarán los riesgos físicos.

Boca se prepara para jugar este martes a las 21:30 la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana 2026 frente a Vasco da Gama, en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. En ese contexto, Rodolfo Arruabarrena puso en duda la titularidad de Leandro Paredes y condicionó su inclusión a la respuesta física del mediocampista. El capitán xeneize viene de un desgarro en el isquiotibial derecho y acelera su recuperación en la concentración del plantel.

Evaluación médica

Arruabarrena señaló que Paredes “quiere estar, pero también hay riesgos. Ya veremos qué es lo mejor”, al referirse al estado del volante central. Según explicó, el jugador ya trabaja casi a la par de sus compañeros, pero la decisión final dependerá de cómo responda en las horas previas al partido. En cambio, el entrenador ratificó que Alan Velasco y Sebastián Villa están en condiciones de volver a la alineación inicial.

Plan de partido

El técnico también analizó el desarrollo táctico después de la derrota por 0-1 en la ida, jugada en La Bombonera. Sostuvo que el equipo deberá “hacer un partido largo” y administrar los momentos de ataque y defensa sin desordenarse de entrada. “El mensaje es tratar de arrancar ganando, manteniendo el orden en la marca y el manejo de las distancias”, afirmó. La definición de la serie exige revertir la desventaja obtenida en el primer cruce.

Antecedentes y cierre

Arruabarrena valoró además la reacción del plantel tras la victoria reciente ante Talleres en el plano local. Señaló que en el club “hay que levantarse rápido” y ubicó este encuentro como la segunda parte de una serie de 180 minutos. Boca buscará en Río de Janeiro el pase a la final, con la incógnita sobre la disponibilidad de su capitán como principal variable a resolver antes del inicio.