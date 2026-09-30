El amistoso será este sábado a las 21 en el Monumental. Solo registran dos cruces previos en Sub-17, en 2001 .

La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado, desde las 21, en el estadio Monumental, en el segundo amistoso de la fecha FIFA. El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a presentarse en Buenos Aires luego del encuentro ante Bolivia.

Sin antecedentes en mayores

Argentina y Burkina Faso nunca se enfrentaron en la categoría mayor, por lo que no existe historial entre ambos seleccionados. Los únicos antecedentes registrados corresponden a juveniles: se cruzaron dos veces en el Mundial Sub-17 de 2001, disputado en Trinidad y Tobago. En la fase de grupos empataron 2-2 y, más tarde, el conjunto africano ganó 2-0 en el partido por el tercer puesto.

Agenda de la fecha FIFA

El compromiso ante Bolivia será el primero de los tres amistosos que Argentina disputará durante esta ventana internacional. Después del partido en Córdoba, el seleccionado se trasladará a Buenos Aires para enfrentar a Burkina Faso y a Benín, ambos en el estadio Monumental. El encuentro del sábado 3 de octubre será a las 21, mientras que el cierre de la serie será el martes 6 de octubre, a las 20, frente a Benín.

Último partido de Messi

El cruce con Benín tendrá además un significado especial porque será el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Para ese compromiso también estarán presentes los campeones del mundo en Qatar 2022, que acompañarán al capitán en su despedida del seleccionado, después de más de dos décadas con la camiseta albiceleste.

Con la agenda ya definida, el próximo punto a seguir será la secuencia de amistosos en esta fecha FIFA y la despedida de Messi en el cierre ante Benín.