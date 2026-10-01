Las selecciones Senior Femenina y Sub 19 partieron desde San Juan y harán escala en Buenos Aires antes de llegar a Paraguay. El arribo a Asunción está previsto para las 20:30.

Las selecciones argentinas de hockey sobre patines Senior Femenina y Sub 19 iniciaron este jueves el traslado hacia Paraguay para disputar el Mundial de la disciplina, en el marco de los World Skate Games 2026.

La delegación partió desde el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en San Juan, con destino a Buenos Aires, donde realizará una escala antes de continuar hacia Asunción. El arribo a la capital paraguaya está previsto para alrededor de las 20:30.

El viaje marca el tramo previo al inicio de la competencia internacional y habilita la etapa final de preparación de ambos planteles. En ese esquema, la logística de traslado y la adaptación al destino forman parte de la antesala del debut mundialista.

Las dos selecciones integran la delegación argentina que competirá en una de las citas más relevantes del hockey sobre patines. El cronograma informado ubica la llegada a Asunción como el paso inmediato antes de los entrenamientos y de la puesta a punto para el inicio del torneo.