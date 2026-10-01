El equipo de Lionel Scaloni se impuso con goles de Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José López. Fue en el Mario Alberto Kempes, sin Lionel Messi.

Argentina venció por 4 a 0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes, en el primer partido amistoso después de perder la final del último Mundial ante España. El encuentro se disputó sin Lionel Messi, quien anunció que no continuará jugando en la Selección Nacional.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni resolvió el resultado antes del descanso con goles de Lautaro Martínez y Nico Paz, ambos convertidos en la primera media hora de juego. La diferencia parcial reflejó el dominio argentino en un tramo en el que el rival ofreció escasa resistencia.

Segunda etapa En el complemento, Argentina amplió la ventaja a los 7 minutos con un tiro libre ejecutado por Nico Paz y conectado de cabeza por Cuti Romero junto al palo izquierdo del arquero. El cuarto tanto llegó a los 41 minutos, cuando Flaco López, ingresado poco antes, marcó el cierre del marcador.

El desarrollo del partido mostró a Argentina con control en todas las facetas del juego, según el relato del encuentro, frente a un adversario que no logró sostener la disputa en el mediocampo ni generar situaciones de riesgo sostenidas. Ese rendimiento le permitió al equipo nacional quedarse con el primero de los tres amistosos previstos en esta serie.

Lo que sigue El calendario señalado incluye como próximo rival a Burkina Faso y luego a Benín, un partido que será presentado como la despedida de la selección de Lionel Messi. Ese tramo de la gira quedará como referencia inmediata para evaluar la continuidad del equipo sin su capitán y el recambio que empieza a ensayar el cuerpo técnico.