Santiago Espíndola, de River, marcó sobre el cierre en el Coloso Marcelo Bielsa. La selección Sub 19 definirá el oro el viernes a las 15.

La Selección Argentina Sub 19 venció por 1-0 a Perú en la semifinal de los Juegos Suramericanos y avanzó a la final del certamen. El partido se resolvió en el cierre con un gol de Santiago Espíndola, mediocampista de River. La definición por la medalla de oro será el viernes a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa.

El equipo dirigido por Diego Placente llegó a esta instancia después de una clasificación ajustada en la fase de grupos. En ese tramo, la Argentina igualó 1-1 ante Venezuela con un gol de Ramiro Tulián, resultado que le permitió acceder a las semifinales. Ese antecedente mostró un recorrido de margen estrecho en los partidos decisivos del torneo.

Camino a la final Con este triunfo, la selección quedó a la espera del ganador entre Paraguay y Uruguay, que definirán el otro lugar en la final. El rival argentino saldrá de ese cruce y completará el cuadro del partido por el oro. La instancia también ordena la continuidad del certamen, que cerrará con la definición principal en Rosario.

Lo que sigue La final se disputará el viernes a las 15 en el estadio Marcelo Bielsa. Para la Argentina, el resultado ante Perú aseguró la posibilidad de competir por la medalla dorada y dejó pendiente la confirmación del adversario, que se conocerá tras el duelo entre Paraguay y Uruguay.