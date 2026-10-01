La Albiceleste se impone con goles de Lautaro Martínez y Nico Paz en el Kempes. El equipo de Lionel Scaloni dominó el primer tiempo.

Argentina llegó al entretiempo con ventaja de 2-0 sobre Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por los goles de Lautaro Martínez y Nico Paz antes de la media hora de juego.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni controló el desarrollo del partido en todas las facetas y sostuvo la iniciativa durante la primera etapa. Según el desarrollo informado, el rival no cruzó la mitad de cancha en ese tramo, lo que reflejó la diferencia de funcionamiento entre ambos seleccionados.

El encuentro se presentó como el primer amistoso de la Albiceleste después de perder la final del Mundial ante España en los Estados Unidos. Ese antecedente le dio al partido un valor de preparación, tanto para evaluar rendimientos individuales como para observar respuestas colectivas tras la derrota en la definición mundialista.

Los goles llegaron en un lapso breve y consolidaron la superioridad argentina antes del descanso. Con esa ventaja, el segundo tiempo quedó condicionado por la necesidad de Bolivia de modificar su postura y por la posibilidad de Argentina de administrar el ritmo del juego.

La evolución del marcador y el rendimiento de los futbolistas quedaban como los datos a seguir en el complemento en Córdoba. El resultado parcial también ofrecía una referencia inmediata para el cuerpo técnico sobre la respuesta del plantel en su regreso a la competencia amistosa.