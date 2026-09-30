La FIFA confirmó a la Conmebol que los tres anfitriones competirán sin liberar cupos adicionales. Las plazas restantes se disputarán entre siete selecciones sudamericanas.

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 mantendrán el formato de todos contra todos a 18 fechas, aunque con una novedad institucional: Argentina, Uruguay y Paraguay jugarán el certamen pese a estar ya clasificadas por albergar partidos inaugurales de la Copa del Mundo.

Según la comunicación que la FIFA le transmitió a la Conmebol, la participación de esos tres seleccionados no liberará cupos adicionales para la región. La resolución preserva el calendario competitivo de los equipos anfitriones y, al mismo tiempo, mantiene sin cambios la cantidad de plazas disponibles para el resto de Sudamérica.

En ese esquema, los seis cupos y medio asignados habitualmente a la región quedarán reordenados. Con tres selecciones ya confirmadas junto a los otros anfitriones del torneo —España, Portugal y Marruecos—, las tres plazas directas restantes y el cupo para el repechaje intercontinental se disputarán entre Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Bolivia y Venezuela.

Calendario pendiente Aunque existen posiciones que plantean postergar el inicio, la fecha tentativa para el arranque del certamen continental está fijada para la ventana FIFA de fines de marzo de 2027. Esa previsión coincide con los primeros amistosos posteriores a la Copa del Mundo 2026, lo que ubica el comienzo del proceso clasificatorio en un marco temporal ya definido por la agenda internacional.

Definiciones por formalizar La comunicación oficial entre las diez federaciones sudamericanas se formalizará después de una reunión prevista dentro de tres semanas. En paralelo, la organización del Mundial 2030, programado para junio y julio de ese año, todavía tiene pendientes el calendario definitivo, la sede de la final y la resolución sobre la propuesta presentada en marzo de 2025 para ampliar la cantidad de participantes a 64 seleccionados.

Hasta que esas definiciones se adopten, la variable central seguirá siendo la confirmación formal del esquema de disputa y de las sedes, en un torneo que ya tiene resuelto el ingreso de los tres anfitriones sudamericanos a la fase clasificatoria.