La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines arribó este lunes a San Juan. Fue recibida en el aeropuerto tras caer en la final ante Francia en Paraguay.

La Selección Argentina Senior masculina de hockey sobre patines llegó este lunes a San Juan tras obtener el subcampeonato en los World Skate Games Paraguay 2026. El arribo se produjo en horas de la siesta, luego de la participación en el Mundial disputado en Paraguay.

En el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, el plantel fue recibido por el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik, y el presidente de la Agencia Deporte San Juan, Pablo Aubone. También estuvieron familiares, amigos y público que se acercó al lugar para acompañar a los jugadores.





La definición del torneo

Argentina disputó la final este domingo ante Francia. El partido terminó 2-2 en el tiempo reglamentario y en el alargue, y luego el conjunto francés se impuso 2-1 en la tanda de penales. Con ese resultado, Francia se quedó con el título mundial y Argentina cerró su campaña con el segundo puesto.

La campaña argentina

El seleccionado nacional sumó cuatro victorias y dos derrotas a lo largo del certamen. En la fase de grupos, perdió 1-2 con Francia el 12 de octubre, venció 4-1 a Angola el 13 de octubre y superó 4-0 a Chile el 14 de octubre. En cuartos de final, el 15 de octubre, derrotó 4-1 a Italia.

Camino a la final

En semifinales, el 16 de octubre, Argentina empató 2-2 con España y avanzó por penales. La definición ante Francia fue la segunda caída del equipo frente al mismo rival en el torneo. El regreso a San Juan dejó al plantel con el subcampeonato mundial y con un calendario de resultados que incluyó cruces ante cuatro selecciones europeas y africanas.