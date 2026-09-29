La Selección volvió a trabajar este lunes con 30 minutos abiertos a la prensa. Lionel Messi todavía no se sumó y Lionel Scaloni mantiene bajas para el amistoso del miércoles.

La Selección Argentina retomó los entrenamientos este lunes con la mira puesta en el partido del próximo miércoles frente a Bolivia, el primero de los tres amistosos programados para la Albiceleste en el regreso a la actividad tras el Mundial 2026.

La práctica vespertina tuvo 30 minutos abiertos a la prensa y mostró al grupo dividido en dos, con ejercicios de baja exigencia. En ese marco, el entrenador Lionel Scaloni mantuvo una charla con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, en una jornada que comenzó a ordenar la preparación del plantel.

Las ausencias

Entre los futbolistas que todavía no se integraron al grupo figura Lionel Messi, quien este fin de semana jugó con Inter Miami y se sumará para el amistoso frente a Benín, previsto para el martes 6 de octubre. Tampoco estuvieron presentes Giovani Lo Celso y Rodrigo De Paul.

Convocados del medio local

En el plano doméstico, tampoco participaron Leonel Flores, de Boca, ni Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata. La evolución de esas incorporaciones será uno de los datos a seguir en la antesala del cruce con Bolivia, mientras el cuerpo técnico define la formación para el primer amistoso de esta serie.