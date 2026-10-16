La Albiceleste jugará en el estadio de Boca por la fecha FIFA de noviembre. La sede se definió tras la suspensión de la gira por Asia y los cambios en La Plata.

La Selección Argentina recibirá a Uruguay el viernes 13 de noviembre en La Bombonera, en uno de los compromisos de la próxima fecha FIFA. El partido formará parte de la preparación del equipo nacional y quedó confirmado luego de la suspensión de la gira prevista por Asia.

La organización había evaluado inicialmente el Estadio Único Diego Armando Maradona, de La Plata, como una de las alternativas para albergar el encuentro. Sin embargo, los recitales de BTS programados para el 21, 23 y 24 de octubre en esa ciudad complicaron los tiempos de recuperación del césped y obligaron a buscar otra sede. La necesidad de contar con el campo de juego en condiciones terminó inclinando la decisión hacia el estadio Alberto J. Armando.

El clásico rioplatense será uno de los atractivos de la ventana internacional de noviembre y marcará un nuevo regreso del seleccionado al estadio de Boca. Desde enero de 2022, el conjunto nacional disputó cinco partidos en ese escenario, con un balance de cuatro victorias y una derrota. En esa serie aparecen los triunfos ante Venezuela, Perú, Mauritania y Zambia, además de la caída frente a Uruguay en noviembre de 2023.

Reordenamiento del calendario La cancelación de la gira que Argentina tenía prevista en China, donde debía enfrentar a Arabia Saudita e India, también incidió en la planificación. Esos partidos quedaron descartados por cuestiones organizativas y el cuerpo de programación pasó a concentrarse en rivales sudamericanos. En ese marco, el duelo con la Celeste quedó como el primer compromiso confirmado de la ventana.

Segundo amistoso Aún restan definiciones sobre el otro partido de la Selección en esa fecha FIFA. Una de las alternativas en análisis es disputar una revancha frente a Uruguay en Montevideo, mientras que también aparece Costa Rica entre las opciones mencionadas, tras la salida de Fernando Batista como entrenador. Ese eventual encuentro se jugaría entre el 16 y el 17 de noviembre, aunque todavía no tiene confirmación definitiva.

Otra posibilidad consiste en enfrentar a un seleccionado de la región en el interior de Argentina. Por el momento, la única sede y fecha cerradas son las del partido ante Uruguay en La Bombonera, que se jugará el 13 de noviembre.