La Selección pasó de US$922 millones a unos US$1.095 millones tras el Mundial. Es la más valiosa fuera de Europa.

La Selección argentina quedó sexta entre los planteles más valiosos del mundo, con una cotización aproximada de US$1.095 millones después del Mundial. El dato la ubica como la selección de Sudamérica con mayor valor de mercado y refleja una suba cercana al 19% respecto de la competencia.

Antes de la Copa del Mundo, el plantel que llegó a la final estaba valuado en unos US$922 millones. Tras el torneo, el incremento fue de aproximadamente US$173 millones, asociado principalmente a la revalorización de varios futbolistas de la nueva generación del seleccionado. El escenario se completa con la primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026, que tendrá hasta cuatro partidos por selección, el doble de lo habitual.

El ranking global Encabeza la nómina Inglaterra, con una cotización cercana a US$2.031 millones. Detrás figuran Francia, con unos US$1.644 millones; España, campeona mundial, con aproximadamente US$1.541 millones; Alemania, con cerca de US$1.484 millones; y Portugal, con unos US$1.141 millones. Argentina aparece en el sexto puesto, con una diferencia de unos US$936 millones respecto del seleccionado inglés.

Movimientos tras el Mundial El informe muestra que Inglaterra también registró un aumento relevante: pasó de unos US$1.552 millones durante el Mundial a US$2.031 millones, una suba de alrededor de US$479 millones. En sentido contrario, Francia bajó desde una valuación cercana a US$1.735 millones hasta unos US$1.644 millones. La comparación deja a la vista que el mercado ajustó el precio de los planteles según el rendimiento, la proyección y la edad de los futbolistas.

La posición sudamericana Argentina es la selección con mayor valor de mercado fuera de Europa. Detrás aparecen Países Bajos, con unos US$972 millones; Brasil, con aproximadamente US$971 millones; e Italia, con cerca de US$970 millones, según la conversión de las cotizaciones actuales. Entre los nombres que explican la evolución del plantel figuran Julián Álvarez, valuado en unos US$114 millones; Enzo Fernández, en torno a US$103 millones; Lautaro Martínez, con aproximadamente US$97 millones; Nico Paz, con unos US$91 millones; y Alexis Mac Allister, con alrededor de US$80 millones.

La nueva fotografía del mercado ubica a Inglaterra, Francia, España, Alemania y Portugal entre las cinco selecciones más caras. Para Argentina, el dato central es que mantuvo el sexto puesto y consolidó su liderazgo entre los equipos sudamericanos, con una valuación que ya supera el umbral de los US$1.000 millones.