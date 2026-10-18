La Selección igualó 2-2 con Francia en la final y cayó 2-1 en los penales. José Luis “Negro” Páez dirigió su último partido al frente del equipo.

La Selección argentina no pudo quedarse con la corona en los World Skate Games 2026 y perdió la final masculina del Mundial de hockey sobre patines ante Francia. Tras igualar 2 a 2 en el tiempo reglamentario y en el alargue, cayó 2 a 1 en la definición por penales y quedó sin la posibilidad de alcanzar su séptimo título mundial masculino.

Ezequiel Mena abrió el marcador para el conjunto nacional y Lucas Martínez convirtió el segundo tanto argentino, resultados que llevaron la definición al tiempo suplementario. Para el seleccionado francés anotaron Bruno Di Benedetto y Carlo Di Benedetto, en un partido que mantuvo la paridad hasta el final de los dos períodos de cinco minutos del alargue.

En la tanda desde el punto de penal, Lucas Martínez volvió a convertir para Argentina, pero Bruno Di Benedetto marcó en dos oportunidades para Francia y selló el 2 a 1 definitivo. La definición dejó al seleccionado francés con su primera consagración mundial en la disciplina. Para el equipo argentino, la derrota significó postergar la búsqueda de una nueva estrella.

Último partido de Páez La final también marcó el cierre del ciclo de José Luis “Negro” Páez al frente del seleccionado nacional. El encuentro, además de definir el título, dejó establecido el recambio inmediato en la conducción técnica del equipo argentino. En ese contexto, la caída en los penales tuvo un doble impacto: deportivo y de fin de etapa.

Con el campeonato ya resuelto para Francia, la referencia inmediata para Argentina pasa a ser la continuidad del proceso deportivo y la evaluación del plantel tras una final que se definió por detalles. La derrota en la tanda dejó al seleccionado a las puertas de su séptima corona mundial masculina, mientras que el rival consiguió un título inédito en su historia.