La Selección goleó 4 a 1 a Italia y juega este viernes desde las 20 en Asunción. TELESOL transmite la semifinal con cobertura especial.

La Selección argentina de hockey sobre patines enfrentará a España este viernes, desde las 20, por un lugar en la final de los World Skate Games 2026. El equipo llega a la semifinal después de vencer 4 a 1 a Italia.

El partido se disputará en Asunción, donde TELESOL anunció una transmisión en vivo con previa, desarrollo del encuentro y análisis posterior. La cobertura estará a cargo de Sebastián Caruso, según la información difundida por el medio.





El cruce ante España define el ingreso a la final del certamen, en una instancia de eliminación directa que deja sin margen de recuperación. Para la Selección, el resultado frente a Italia consolidó su presencia entre los dos mejores equipos de la competencia.

La transmisión televisiva prevista para las 20 representa la principal vía de seguimiento para la audiencia que no asista al estadio. En ese esquema, TELESOL informó que ofrecerá cobertura completa desde Asunción, con el partido y el análisis posterior.

Si Argentina supera a España, avanzará a la final de los World Skate Games 2026; si no, quedará afuera de la definición. El desenlace de la semifinal será el dato central de la jornada y quedará marcado por el resultado de este cruce.