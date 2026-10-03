La Selección Argentina enfrentará este sábado, desde las 21:00, a Burkina Faso en el Estadio Monumental, por un amistoso internacional de selecciones. El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega después de vencer 4-0 a Bolivia en Córdoba, en su presentación anterior. El partido se jugará sin Lionel Messi, cuya despedida del seleccionado quedó planteada para el próximo compromiso ante Benín.

El conjunto albiceleste volverá a presentarse en el Monumental después de un período prolongado sin jugar allí, en un contexto marcado por la continuidad del ciclo de Scaloni. Según el texto de origen, el entrenador sigue negociando su renovación al frente del seleccionado. La última actuación argentina dejó como goleadores a Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López.

La despedida de Messi se convirtió en el dato central de la agenda del seleccionado. El 31 de agosto, el capitán publicó en su cuenta de Instagram una imagen con una carta escrita a mano en la que confirmó que ya no jugaría con la Albiceleste. En ese mensaje, sostuvo: “Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento…Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”.

De acuerdo con el material original, la decisión había sido tomada el 21 de julio, dos días después de la final. Para el encuentro de despedida, previsto el 6 de octubre en el Estadio Monumental, también estarán Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, que no fueron convocados con el resto del plantel en esta instancia. El dato relevante es que la agenda de la Selección combina un amistoso inmediato con una última presentación de Messi ante el público local.

El rival y las formaciones Burkina Faso llega tras iniciar la clasificación para la Copa Africana de Naciones de 2027 con un empate 1-1 ante Benín y una victoria 1-0 frente a República Centroafricana, como visitante, con gol de Aboubacar Camara. La probable formación argentina sería con Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Del lado africano, la posible alineación incluye a Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. El partido servirá como referencia inmediata para evaluar el funcionamiento del equipo argentino antes de su próxima presentación oficial en esta ventana de fecha FIFA.