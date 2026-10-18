José Luis Páez confirmó los 10 jugadores para la final del Mundial de hockey sobre patines. La Selección buscará este domingo su séptimo título ante Francia en los World Skate Games 2026.

El entrenador José Luis Páez confirmó a los 10 jugadores que representarán a Argentina en la final del Mundial de hockey sobre patines frente a Francia. El partido se jugará este domingo 18 de octubre y definirá el título de los World Skate Games 2026 en Asunción, Paraguay. La Selección nacional irá por su séptima consagración mundial en la disciplina.

La nómina está integrada por Constantino Acevedo, Ezequiel Mena, Lucas Ordoñez, Danilo Rampulla, Lucas Martínez, Facundo Navarro, Franco Platero, Facundo Bridge, Gonzalo Romero y Juan Cruz Velázquez. Con esos nombres, el equipo dirigido por Páez afrontará el encuentro decisivo después de superar a España en una semifinal resuelta por penales. Esa clasificación dejó al seleccionado a un paso de un nuevo título mundial.

Antecedentes y alcance Argentina fue campeona del mundo en 1978, 1984, 1995, 1999, 2015 y 2022. Una victoria ante Francia le permitiría alcanzar la séptima estrella en la historia de la disciplina. El dato tiene relevancia deportiva y también institucional, porque consolidaría la continuidad del seleccionado entre los principales protagonistas del hockey sobre patines internacional.

Una despedida mundialista La final también tendrá un significado particular para Lucas Ordoñez, de 39 años, quien disputará su último Mundial. El jugador buscará cerrar su recorrido en la competencia con otra consagración para el seleccionado argentino. Ese componente suma un elemento de transición en un plantel que llega a la definición con experiencia y antecedentes de títulos.

La final comenzará a las 19 en Asunción. Antes, España y Portugal jugarán desde las 16:15 por el tercer puesto. En San Juan, Telesol transmitirá en vivo la previa y el partido desde las 18:45, junto a 2M al Mundo, con Sebastián Caruso y Enzo Muñoz. El resultado definirá si Argentina suma una nueva copa a su historial o si Francia se queda con el título en esta edición de los World Skate Games.