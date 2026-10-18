La final se jugará este domingo a las 19 en Asunción, tras la clasificación por penales ante España. Telesol transmitirá el partido en vivo desde las 18:45.

San Juan seguirá este domingo 18 de octubre la final del Mundial de hockey sobre patines, en la que Argentina enfrentará a Francia por el título de los World Skate Games 2026. El partido se jugará desde las 19 en el COP Arena de Asunción, Paraguay, en una definición que concentra interés deportivo provincial por la relación histórica de San Juan con esta disciplina.

La transmisión local estará a cargo de Telesol, que emitirá la previa y la final en vivo desde las 18:45, junto a 2M al Mundo. La cobertura contará con Sebastián Caruso y Enzo Muñoz, según se informó, en una programación especial pensada para acompañar la definición del certamen.

El seleccionado nacional llegó a esta instancia después de superar a España en una semifinal que se resolvió por penales. Ese antecedente explica parte de la expectativa que rodea la final, ya que el equipo dirigido por José Luis Páez buscará ahora cerrar el torneo con una nueva consagración internacional. La instancia decisiva se presenta, además, como una prueba de continuidad para un plantel que sostuvo su rendimiento en partidos de alta exigencia.

Antecedentes y recorrido La historia reciente del hockey sobre patines argentino marca la dimensión de esta final. Argentina fue campeona del mundo en 1978, 1984, 1995, 1999, 2015 y 2022. La primera coronación ocurrió en San Juan, y la provincia volvió a ser escenario de una consagración mundialista en 2022. Con ese registro, el seleccionado buscará su séptimo título y ampliar su historial en la disciplina.

Una despedida y una agenda definida La final también tendrá un valor particular para Lucas Ordoñez, de 39 años, quien afrontará su último Mundial. Su despedida se dará en un partido que puede cerrar una etapa de su trayectoria internacional con un nuevo título. Antes de la definición, España y Portugal jugarán por el tercer puesto a las 16:15. Después llegará el turno de Argentina y Francia, en un duelo que dejará definido al campeón del mundo.

La transmisión televisiva permitirá seguir la previa, el desarrollo del encuentro y las repercusiones inmediatas de la final, en una jornada que mantiene a San Juan atenta al desempeño del seleccionado nacional.