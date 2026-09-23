El plantel de Lionel Scaloni trabajará este miércoles en Ezeiza desde las 10. La agenda incluye tres amistosos en la fecha FIFA y la despedida de Lionel Messi.

La Selección argentina realizará este miércoles su segundo entrenamiento en el predio de Ezeiza, en la preparación para el amistoso frente a Bolivia. El equipo dirigido por Lionel Scaloni abrió la semana de trabajo el martes, con ejercicios tácticos, tareas en el gimnasio y trabajos físicos junto al preparador Luis Martín. La práctica está programada para las 10, en el marco de una nueva fecha FIFA.

Agenda internacional Además del compromiso con Bolivia, el seleccionado afrontará otros dos amistosos ante Burkina Faso y Benín. Según la planificación del cuerpo técnico, esos encuentros servirán para profundizar la idea de juego y seguir evaluando variantes. La convocatoria incluye futbolistas jóvenes y nombres considerados proyectos para el futuro, junto con referentes que integran el proceso de transición.

Regreso a la actividad Estos partidos marcarán el regreso del seleccionado a la competencia después de la final del Mundial disputada en julio. El cuerpo técnico busca aprovechar la ventana internacional para ajustar funcionamiento y observar rendimientos en un calendario acotado. En ese contexto, la preparación en Ezeiza aparece como el tramo inicial de una serie de compromisos que exigirá rotación y seguimiento físico.

Despedida de Messi Uno de los momentos previstos en la agenda será la despedida de Lionel Messi. El capitán todavía debe cumplir compromisos con Inter Miami y luego viajará a la Argentina antes del encuentro programado en el Monumental, donde se realizará el homenaje. Ese acto quedará asociado a la continuidad de la preparación del seleccionado y a la etapa de recambio que comenzó a delinear Scaloni.