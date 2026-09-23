La dupla venció a Chile en la final de dobles masculino de tenis de mesa. Fue la tercera corona suramericana consecutiva para esa modalidad.

En el decimoprimer día de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, la delegación argentina llegó a su medalla de oro número 50 con la consagración de Horacio Cifuentes y Santiago Lorenzo en dobles masculino de tenis de mesa.

La dupla argentina superó en la final a los chilenos Nicolás Burgos y Gustavo Gómez por 3 a 2, en un partido definido por parciales de 3-11, 12-10, 13-11, 5-11 y 12-10. El resultado consolidó una nueva presea dorada para la delegación nacional en una disciplina en la que el país sostiene una racha regional.

Antecedente regional La victoria confirmó la tercera medalla de oro suramericana consecutiva de Argentina en esa modalidad. Antes de Santa Fe 2026, el país había ganado en Cochabamba 2018 y en Asunción 2022; en esa última consagración, el compañero de Cifuentes había sido Gastón Alto. El dato ubica el resultado dentro de una continuidad competitiva y no como un hecho aislado.

El recorrido hasta la final comenzó en cuartos de final, instancia en la que los argentinos vencieron a Ecuador por 3 a 0, con parciales de 11-4, 11-6 y 11-8. Luego, en semifinales, superaron a Perú por 3 a 1, con parciales de 11-7, 11-5, 8-11 y 11-6. Ese trayecto explica la llegada a una final que se resolvió en cinco sets.

Lo que sigue Tanto Cifuentes como Lorenzo tienen experiencia olímpica: el primero compitió en Tokio 2020 y el segundo en París 2024. Ahora ambos se preparan para las semifinales del torneo individual masculino, donde Lorenzo enfrentará al ecuatoriano Alberto Mino y Cifuentes al paraguayo Marcelo Aguirre. Si ganan sus respectivos cruces, podrían verse las caras en la final por la medalla de oro.