La Albiceleste empató 2-2 en un final dramático y se impuso 2-1 en los penales. Lucas Ordoñez y Danilo Rampulla convirtieron sus ejecuciones y sellaron la clasificación. El domingo, a las 19, jugará por el título ante Francia.

¡Argentina está en la final del Mundial de hockey sobre patines! En una semifinal cargada de emoción, la Selección empató 2-2 ante España y consiguió el pasaje a la definición al imponerse por 2-1 en los penales, con dos ejecuciones perfectas de los sanjuaninos Lucas Ordoñez y Danilo Rampulla.

El partido tuvo todos los condimentos de una semifinal inolvidable. Ezequiel Mena abrió el marcador a los 22 segundos, pero Iván Morales igualó para España a los 13 minutos.

En el tramo final, Biel Llanos puso en ventaja al conjunto español y, cuando la clasificación parecía escaparse, apareció Lucas Ordoñez para marcar el 2-2 a falta de apenas un minuto y 48 segundos.

El empate se mantuvo durante el tiempo suplementario y la definición llegó desde el punto de penal. Allí, Argentina se impuso por 2-1: Ordoñez y Rampulla anotaron para la Albiceleste, mientras que Marc Grau convirtió el único tanto español.

Con sufrimiento, carácter y una definición que tuvo sello sanjuanino, Argentina eliminó a uno de sus grandes rivales y se metió en la pelea por la corona mundial.

Ahora, el desafío será Francia. La final se disputará este domingo a las 19, con la Selección argentina a un paso de la gloria.