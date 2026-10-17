¡Argentina está en la final del Mundial de hockey sobre patines! En una semifinal cargada de emoción, la Selección empató 2-2 ante España y consiguió el pasaje a la definición al imponerse por 2-1 en los penales, con dos ejecuciones perfectas de los sanjuaninos Lucas Ordoñez y Danilo Rampulla.
El partido tuvo todos los condimentos de una semifinal inolvidable. Ezequiel Mena abrió el marcador a los 22 segundos, pero Iván Morales igualó para España a los 13 minutos.
En el tramo final, Biel Llanos puso en ventaja al conjunto español y, cuando la clasificación parecía escaparse, apareció Lucas Ordoñez para marcar el 2-2 a falta de apenas un minuto y 48 segundos.
El empate se mantuvo durante el tiempo suplementario y la definición llegó desde el punto de penal. Allí, Argentina se impuso por 2-1: Ordoñez y Rampulla anotaron para la Albiceleste, mientras que Marc Grau convirtió el único tanto español.
Con sufrimiento, carácter y una definición que tuvo sello sanjuanino, Argentina eliminó a uno de sus grandes rivales y se metió en la pelea por la corona mundial.
Ahora, el desafío será Francia. La final se disputará este domingo a las 19, con la Selección argentina a un paso de la gloria.