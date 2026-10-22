Los dos futbolistas retomaron trabajos en campo tras lesiones y operaciones. Boca los evalúa para la semifinal del 14 de noviembre y la final de la Sudamericana.

Tomás Aranda volvió a entrenar en campo con Boca.

Boca sumó una señal favorable en la recuperación de Tomás Aranda y Adam Bareiro, dos futbolistas que volvieron a entrenarse en el campo de juego mientras continúan con trabajos diferenciados. El avance abre la posibilidad de que ambos lleguen con rodaje a la recta final de la temporada, en un tramo decisivo para el club.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Aranda se recupera de una fractura en el peroné y Bareiro de una hernia de disco. La evolución de ambos será determinante para definir si pueden estar disponibles en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, prevista para el 14 de noviembre en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.

Antecedentes clínicos El juvenil de 19 años sufrió la lesión a fines de agosto durante un entrenamiento, cuando clavó el pie derecho en el pasto y giró para intentar una gambeta, tras lo cual cayó con signos de dolor. Luego fue trasladado a una clínica, donde se comprobó una sindesmosis, es decir, la rotura del ligamento que une el peroné con la tibia. Esa lesión motivó una operación el jueves 27 de agosto.

En el caso de Bareiro, la ausencia comenzó en mayo, en un partido ante Huracán, cuando pidió el cambio a los 24 minutos por una doble lesión. En esa oportunidad sufrió un desgarro en el recto anterior y la rotura del tendón del aductor de la pierna izquierda. Después de esa recuperación, el atacante paraguayo sumó una hernia de disco, entrenó con molestias durante un mes y finalmente fue operado en septiembre.

Lo que viene La intención del cuerpo médico de Boca es fortificar a ambos jugadores y evaluar su respuesta física en las próximas prácticas. El objetivo es que puedan sumar minutos ante Banfield para llegar con mayor rodaje a la final de la Copa Sudamericana 2026, pautada para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. En ese partido, el club buscará definir la lista de 23 convocados con la mayor cantidad de variantes disponibles.