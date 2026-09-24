La APA separó preventivamente a Florencia Guerra Sodero de la delegación argentina y abrió un proceso disciplinario. La medida quedó sujeta al Código de Disciplina de la FIP.

La Asociación de Pádel Argentino (APA) apartó preventivamente de la delegación nacional a Florencia Guerra Sodero luego de que la jugadora publicara en sus redes sociales un mensaje con expresiones antisemitas. La medida fue adoptada tras la difusión de un texto en Instagram que excluía explícitamente a personas judías. La entidad informó además la apertura de un procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP).

Guerra Sodero había anunciado que representaría a la Argentina en el Panamericano de pádel de “libres amateur” 2026, que se disputará del 21 al 24 de octubre en Asunción, Paraguay. En una publicación realizada en Instagram, convocó a sus seguidores a participar de una encuesta y mencionó a personas de distintos sectores y grupos sociales. Luego incorporó una exclusión hacia la comunidad judía con la frase: “No hay ningún tipo de distinción. Excepto judíos… ustedes no son bienvenidos”.







La publicación generó repercusión en redes sociales y después fue eliminada. También dejó de estar disponible la cuenta desde la que había sido difundida. La APA respondió con un comunicado en el que expresó su rechazo a las declaraciones y señaló que la representación nacional implica responsabilidades que no son compatibles con expresiones de ese tipo.

Comunicado oficial

“La APA repudia de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales desde cuentas personales de la jugadora Guerra Sodero”, señaló la entidad. En el mismo texto agregó: “La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”.

Junto con el apartamiento preventivo, la asociación informó que abrió el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la FIP. En ese proceso, la jugadora podrá ejercer su derecho de defensa. La decisión de la APA, según indicó la propia entidad, es provisoria y queda sujeta al resultado de esa instancia interna.

En el cierre de su comunicado, la APA remarcó que representar al país implica hacerlo sin distinciones y manifestó su solidaridad con la comunidad judía y con quienes se hayan sentido afectados u ofendidos por las expresiones publicadas. El caso queda ahora bajo revisión disciplinaria, con una instancia de defensa para la jugadora y sin definición pública sobre eventuales sanciones adicionales.