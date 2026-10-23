La empresaria publicó un mensaje tras la distinción a Lionel Messi en el Premio Princesa de Asturias. La publicación superó los 600 mil me gusta.

La empresaria Antonela Roccuzzo le dedicó unas palabras a su pareja, el futbolista Lionel Messi, luego de que recibiera el Premio Princesa de Asturias en una ceremonia realizada en el Teatro Campoamor de Oviedo, España.

La publicación fue hecha en redes sociales y acompañada por imágenes de ambos durante el evento. En ese mensaje, Roccuzzo expresó admiración por el reconocimiento otorgado al capitán argentino, que combinó su trayectoria deportiva con su compromiso solidario, según destacó el jurado.

En la gala, la organización subrayó los logros de Messi dentro de la cancha y su trabajo para promover el acceso a la educación y la salud de jóvenes vulnerables. Además, el futbolista recibió una escultura creada por el artista Joan Miró, un diploma acreditativo, una insignia conmemorativa y 50 mil euros.

La publicación de Roccuzzo superó los 600 mil me gusta. Allí escribió: “Qué emoción verte recibir el Premio Princesa de Asturias @leomessi”.

Luego agregó: “Un reconocimiento a tu increíble trayectoria, pero también a tus valores y a la persona que sos. Orgullosos de vos siempre. Te amamos ❤️”. La ceremonia reunió además a fanáticos que recibieron a Messi en Oviedo y contó con la presencia del rey Felipe VI y la reina Letizia.