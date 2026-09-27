La escudería difundió un comunicado tras el Gran Premio de Azerbaiyán y advirtió que los ataques en redes ya no pueden tolerarse.

El equipo Alpine difundió un comunicado oficial después del Gran Premio de Azerbaiyán para rechazar el acoso en redes sociales y remarcar que, cuando se corre al límite, los errores pueden ocurrir. La escudería sostuvo que, sin importar el resultado o el final de la carrera, “nadie debería ser objeto de comentarios de odio o abusivos”.

La declaración apuntó a agresiones dirigidas tanto a uno de sus pilotos como a miembros de la comunidad de la Fórmula 1, incluidos medios de comunicación y rivales en pista. Según el texto, la condena no está dirigida a una afición en particular ni a seguidores de un piloto específico, sino que expresa una postura “universal”.

Antecedentes recientes Alpine afirmó que estas conductas se repitieron en las últimas carreras y que “ya no se puede tolerar”. En ese marco, expresó solidaridad con la Fórmula 1, la FIA y los demás competidores en el objetivo de erradicar las agresiones digitales y preservar la rivalidad deportiva. La escudería señaló además que tiene la responsabilidad de “alzar la voz y también de ayudar a encontrar una solución”.

Próximas conversaciones La organización anticipó que mantendrá conversaciones con el promotor de la categoría y con el organismo rector para combatir el hostigamiento en línea. El propósito, según el comunicado, es fomentar una competencia deportiva sana y reducir el impacto de los mensajes abusivos sobre pilotos y equipos.

La posición de Briatore En paralelo, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, advirtió a los aficionados argentinos tras las amenazas y mensajes de odio que recibió Pierre Gasly en redes sociales. El directivo vinculó esas agresiones con el incidente de pista en el Gran Premio de España, cuando Franco Colapinto pidió por radio que el francés le cediera la posición antes de que fuera llamado a boxes en la penúltima vuelta. “Si esto sigue así, va a llegar un momento en que Franco dejará de hablar con todos. Dejaremos de dar entrevistas a la televisión argentina”, dijo Briatore.

El piamontés agregó que Colapinto es “un piloto prometedor que está en pleno desarrollo” y pidió que reciba apoyo “de la manera correcta, con espíritu deportivo y respeto”. También sostuvo que las disputas deben darse frente a los rivales y no dentro del equipo, en un contexto en el que la escudería busca contener el impacto de los mensajes de odio y ordenar su relación con el público y los medios.