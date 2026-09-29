La Liga Sanjuanina programó el cierre parcial del Clausura con un cruce clave por los puestos de playoff. También confirmó la fecha 16 y el partido pendiente entre Desamparados y Rivadavia.

El Torneo Clausura de Primera División del fútbol sanjuanino entra en su tramo decisivo y este miércoles se jugarán dos partidos con incidencia directa en la tabla. A las 16:30, Unión recibirá a Minero por un encuentro pendiente de la fecha 13, mientras que a las 21:30 Atlético Alianza enfrentará a Sportivo Desamparados en el Estadio Bicentenario. Ocho equipos clasificarán a los playoffs y la ubicación entre los cuatro primeros sigue siendo relevante porque otorga ventaja deportiva.

Unión llega con 19 puntos y necesita ganar para sostener sus posibilidades de entrar entre los ocho clasificados. Minero, con 29 puntos, ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, según la tabla difundida en la programación del certamen. El partido se jugará en Villa Krause y completa la fecha 13, que había quedado pendiente.

Alianza afrontará el cruce más relevante de la jornada con 34 puntos, mientras que Desamparados suma 32. El encuentro corresponde a la fecha 15 y tendrá ambas hinchadas en las tribunas, una condición que modifica la logística habitual del estadio. Para Desamparados, además, será el primero de tres compromisos en menos de una semana.

Programación y accesos La distribución de tribunas para Alianza será la Popular Sur, la Platea Central y la Platea Sur Oeste baja. Los simpatizantes de Desamparados ocuparán la Popular Norte y la Platea Norte Oeste baja. Para los no socios, la entrada a la Popular General cuesta $10.000, mientras que baja a $8.000 para damas, jubilados y personas con Seguro. La platea general tiene un valor de $15.000 y de $10.000 para damas, jubilados y Seguro.

Los socios al día con la cuota ingresarán sin cargo tanto a la Popular como a la Platea. Quienes lleguen en auto podrán estacionar detrás de la Popular Norte por $4.000. En paralelo, Desamparados jugará el sábado ante López Peláez y el martes disputará el pendiente de la fecha 14 frente a Sportivo Rivadavia, también a las 16:30.

Fecha 16 confirmada La Liga Sanjuanina de Fútbol también confirmó la programación completa de la fecha 16. El viernes jugarán Sarmiento ante Juventud Zondina a las 16:30 y Atlético Trinidad recibirá a Atenas de Pocito a las 21:30. El sábado habrá cinco partidos a las 16:30, con la excepción de Rivadavia-Alianza, que se jugará a las 13:30. Ese día también se medirán López Peláez-Marquesado, Minero Argentino-San Lorenzo, Villa Ibáñez-Sportivo 9 de Julio y Sportivo Desamparados-Sportivo Peñarol.

La fecha se completará el domingo con Defensores Argentinos y Colón Junior, también a las 16:30. El cierre será el martes, cuando Deportivo Carpintería reciba a Atlético Unión a las 16:30. Ese mismo día se disputará el partido postergado de la fecha 13 entre Sportivo Desamparados y Rivadavia, en cancha de Desamparados y en el mismo horario.